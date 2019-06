Fiorentina, Della Valle racconta: «Non volevo vendere. Pioli? Comportamento inspiegabile»

Lunghissima intervista da parte del Corriere dello Sport a Diego Della Valle: l’ex patron della Fiorentina ripercorre i suoi anni in viola

Dopo 17 anni l’era Della Valle alla Fiorentina si è chiusa ufficialmente. L’ex patron viola, Diego Della Valle, si è raccontato alle pagine del Corriere dello Sport. Di seguito i passaggi più salienti.

CESSIONE – «Avevamo tre o quattro soluzioni, abbiamo scelto quella che ci sembrava la migliore. Rocco ha alle spalle JP Morgan, peraltro. Andrea voleva vendere, io la Fiorentina, l’avrei tenuta».

PIOLI – «Inspiegabile quanto il comportamento di Stefano (Pioli ndr), le sue dimissioni ci hanno sorpreso. Stefano è una bravissima persona e un ottimo tecnico, per noi era l’ideale, se non se ne fosse andato l’avremmo tenuto. Andrea e io eravamo d’accordo su questo punto. C’era tutto il tempo per prolungare e il rapporto di fiducia non si era esaurito. In seguito Montella ha trovato una squadra svuotata».

CHIESA – «Deve restare e resterà almeno un altro anno. Io i contratti li rispetto e li faccio rispettare, Chiesa è centrale nel progetto Fiorentina sviluppato da Commisso. Lui non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina».