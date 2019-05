Fiorentina, delusione Simeone: pochi gol e valigie in mano

Simeone non convince la Fiorentina: meno della metà dei gol rispetto allo scorso anno. I viola pensano alla cessione

Il futuro di Giovanni Simeone è incerto: la Fiorentina è delusa dallo scarso numero di gol dell’attaccante argentino e sta seriamente pensando di salutarlo. La punta ha messo a segno soltanto 4 gol in campionato, contro Chievo, Udinese, Sassuolo ed Empoli, tutti nel girone d’andata. In quello di ritorno, invece, ha trovato la rete contro Spal e Torino, oltre che contro la Roma in Coppa Italia (doppietta nel 7-1 rifilato ai giallorossi).

Si tratta di un bilancio impietoso per Simeone, soprattutto pensando al fatto che Luis Muriel, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha segnato quanto lui. Il sudamericano la scorsa stagione aveva trovato la gioia personale per ben 14 volte in Serie A. La Fiorentina è a dir poco scontenta dell’involuzione dal punto di vista realizzativo, e il primo segnale è già arrivato con le ripetute esclusioni dall’undici titolare. In estate verrà deciso il suo destino, ma al momento il giocatore è uno dei candidati principali per lasciare Firenze.