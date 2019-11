Fiorentina, difesa da incubo: mai così male dal ritorno in A

Solo Genoa, Lecce, Sassuolo, Bologna e Brescia hanno fatto peggio della Fiorentina come numero di reti incassate

La Fiorentina subisce troppi gol e a sottolinearlo sono i numeri. La squadra di Montella ha già collezionato 19 reti in sole 12 partite di campionato. Numeri davvero troppo alti e sui quali influisce anche la manita rifilata dal Cagliari nell’ultimo turno di Serie A.

Da quando la viola è risalita in Serie A dopo il fallimento non c’era mai stato un rendimento così negativo: 17 reti nella stagione 2017/18, 14 nel 2006/07 e 14 anche nel 2003/2004. Per trovare una stagione in cui la Fiorentina fece peggio bisogna risalire ai primi 2000, nell’anno in cui poi ci fu la retrocessione in B. Dopo 12 gare i gol subiti furono addirittura 24.