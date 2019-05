Fiorentina, Dragowski non tornerà alla base: lo assicura il suo procuratore

Il portiere dell’Empoli, in prestito dalla Fiorentina, Dragowski, non ritornerà a Firenze: lo ha assicurato il suo procuratore

Intervistato a fiorentinanews.com, il procuratore di Dragowski, Mariusz Kulesza, ha parlato del futuro del portiere. Il calciatore, dopo aver disputato una stagione da protagonista con l’Empoli, non tornerà a Firenze.

Ecco le sue parole: «Abbiamo chiaramente indicato qual è nostra posizione al Direttore per quanto riguarda il futuro di Bart. E siamo tutti d’accordo riguardo al fatto che il suo futuro non sarà alla Fiorentina. I viola hanno infatti investito molto su Lafont, per cui il numero uno sarà lui».