Fiorentina, Dragowski verso il recupero. Ma Terracciano ha stravolto le gerarchie

In casa Fiorentina è pronto ad aprirsi un inaspettato ballottaggio tra i pali: Terracciano avrebbe superato Dragowski

In casa Fiorentina c’è uno stravolgimento nelle gerarchie che avrebbe del sorprendente e riguarda la porta. Terracciano, infatti, ha convito Vincenzo Italiano per sicurezza e rendimento tanto da non far rimpiangere l’infortunato Dragowski. Il polacco ha ormai recuperato dal problema fisico, ma ora il suo posto non sarebbe sicuro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non si tratterebbe più di un discorso prettamente di condizione fisica ma proprio di un cambio di gerarchie con Terracciano che avrebbe superato Dragowski.