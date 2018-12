Fiorentina-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Empoli highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Derby toscano allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze tra viola e azzurri: la squadra di Pioli, con 19 punti e a metà classifica, viene dal pareggio in casa del Sassuolo e non vince da 8 turni di campionato; l’Empoli vive un buon momento che, sotto la nuova guida tecnica di Iachini ha portato 10 punti nelle ultime quattro giornate.

I precedenti totali in Serie A tra le due squadre sono 20: bilancio di 9 vittorie viola, 7 pareggi e 4 successi azzurri. Nella stagione 2016/2017 gli ultimi due confronti: vittoria della Fiorentina in trasferta per 4-0 e successo empolese al ‘Franchi’ (2-1). Ecco i gol e gli highlights di Fiorentina-Empoli:

FIORENTINA-EMPOLI 0-1 – Rade Krunic porta in vantaggio l’Empoli dopo un assist di Francesco Caputo che gli permette di segnare a porta vuota!