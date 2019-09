Fiorentina, fissata un’amichevole al Franchi contro il Perugia

Sgambata al Franchi contro il Perugia per i giocatori rimasti a lavorare a Firenze. Montella non può più sbagliare e alla ripresa c’è la Juve

Occhi sull’obiettivo e gambe leggere. E’ così che Montella prova a rilanciare una squadra ancora a zero punti in classifica nonostante una campagna acquisti scoppiettante, accompagnata dall’entusiasmo dei tifosi. In vista della sfida contro la Juve alla ripresa, i viola affronteranno il Perugia in amichevole, il 6 settembre alle ore 20 presso lo Stadio Artemio Franchi.

L’occasione per amalgamare il gruppo – al netto delle assenze per le nazionali – e testare i nuovi arrivi. Montella ha incassato la fiducia di Commisso e Pradè ma non può più permettersi passaggi a vuoto.