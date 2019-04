Fiorentina, Freitas saluta: per lui possibile futuro in Portogallo

Rivoluzione in casa Fiorentina, uno dei primi a lasciare è il ds Carlos Freitas che ha già salutato tutti e a Giugno molto probabilmente tornerà in Portogallo

Inizia la rivoluzione in società nella Fiorentina. Dopo una stagione non di certo esaltante e il cambio di allenatore, la viola non si ferma ed annuncia un’estate rivoluzionaria. Il punto fermo sembra essere proprio l’allenatore, il neo arrivato Vincenzo Montella, mentre tutti gli altri sono in discussione. Uno dei sicuri partenti è il ds Carlos Freitas che ha già salutato tutti e a fine stagione lascerà Firenze. Per lui è possibile un ritorno in Portogallo, mentre per la Fiorentina si prospetta un cambio di rotta, con Corvino che sarà affiancato da una figura esperta di calcio internazionale.