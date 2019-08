Fiorentina-Galatasaray 4-1: Boateng e Sottil ispirano il poker della Viola nell’amichevole al Franchi con i turchi

Serata decisamente positiva per la Fiorentina che, davanti ad una notevole cornice di pubblico, ha sfidato il Galatasaray dell’ex Terim nell’ultimo impegno dell’estate prima dell’inizio del campionato.

I viola di Montella si sono imposti con un 4-1 senza storia, che ha messo in mostra un reparto d’attacco già in forma-campionato: prima rete con la nuova maglia per Boateng, reti anche per Sottil, Benassi e Simeone. Nel mezzo, unica nota storta, la papera di Dragowski che ha innescato la rete di Emre Mor.