La Fiorentina apre le marcature in amichevole contro il Galatasaray grazie al primo gol viola di Kevin-Prince Boateng

Prima gioia viola, seppur in amichevole, per Kevin Prince Boateng. La Fiorentina è impegnata in questi minuti al Franchi di Firenze per il match amichevole contro il Galatasaray.

Ad aprire le marcature ci ha pensato proprio l’ex Sassuolo spiazzando Muslera dal dischetto. Rigore procurato da Sottil che in questa pre-season della Fiorentina è stato sicuramente tra i più positivi.