Fiorentina, i convocati di Iachini: c’è Ribery, out Kouame

Tutto pronto per il ritorno in campo della Fiorentina che domani sfiderà il Brescia. Questa la lista dei convocati di mister Iachini per il match.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.