Fiorentina, i Della Valle pensano a Erol Bulut per la panchina viola

Erol Bulut potrebbe essere il profilo giusto per rilanciare le ambizioni della Fiorentina del dopo-Pioli, ecco un breve profilo

Nelle ultime ore il nome del tecnico turco, Erol Bulut, è stato accostato alla panchina della Fiorentina da alcune indiscrezioni di mercato.L’allenatore turco è alla guida dello Yeni Malatyaspor che sta facendo faville in patria dopo aver raggiunto la semifinale della coppa nazionale e il quinto posto in classifica. Un tecnico che la Fiorentina segue da tempo. Già la scorsa estate, il nome di Bulut era finito nel mirino del club viola dopo gli straordinari risultati ottenuti in Turchia alla guida di una squadra che non vanta una grande tradizione ma alla quale, il tecnico rivelazione, ha saputo dare un gioco efficace e spettacolare.

In patria, Bulut è considerato il miglior allenatore della nuova generazione. In passato, un altro turco aveva allenato la Fiorentina lasciando un buon ricordo: Fatih Terim. In queste ore anche i nomi di Donadoni e Di Francesco rimangono in corsa per sedere sulla panchina viola, anche se in pole position c’è quello di Liverani che sta facendo molto bene alla guida del Lecce nel campionato cadetto.