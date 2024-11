Fiorentina, Ikoné: «Noi abbiamo questo obiettivo in Conference. Daremo il massimo»

Fiorentina, le parole dell’attaccante Ikoné in vista del prossimo match di Conference League contro l’Apoel

Ai canali ufficiali viola, l’attaccante della Fiorentina Ikoné in vista della sfida contro l’Apole.

LE PAROLE – «Il nostro unico obiettivo in ogni partita è conquistare i 3 punti. Sappiamo quanto sia importante mantenere continuità nei risultati, perché puntiamo al primo posto nella classifica della Conference League. A Cipro daremo il massimo: ogni avversario merita rispetto nelle competizioni europee, e non esistono più partite facili a questo livello. L’APOEL è una squadra storica con molta esperienza europea, quindi sappiamo che non sarà una serata facile e dovremo giocare al meglio per fare risultato. Ndongala? Conosco il suo nome, anche se non ci siamo mai incontrati. So che è un ottimo giocatore, con grande talento, e come mio connazionale gli auguro il meglio, tranne che in questa partita! Abbiamo studiato tutti gli avversari. Conosco anche Belec, che ha giocato per molti anni in Italia, ed El Arabi, che abbiamo affrontato l’anno scorso in una finale che purtroppo abbiamo perso. Le due finali perse sono una motivazione in più per noi. Abbiamo fatto due grandi stagioni, ma ci è sempre mancato quell’ultimo passo, la ciliegina sulla torta. Quest’anno daremo il massimo per raggiungere traguardi importanti e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi»