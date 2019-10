Fiorentina, il momento positivo passa anche dalla qualità di Badelj

Fiorentina, il momento positivo della squadra viola passa anche dalla qualità di Badelj: il croato è un punto fermo per Vincenzo Montella

Milan Badelj ha fatto ritorno alla Fiorentina dopo un anno d’esperienza (non troppo positiva) alla Lazio. Il centrocampista è un punto fermo della squadra di Montella e fino all’ultima partita contro i rossoneri ha diretto il centrocampo.

Il Corriere dello Sport sottolinea come di certo il croato non rubi l’occhio come Pulgar, Castrovilli o Ribery, ma al contempo rimarca l’importanza del giocatore al centro del campo. La ripresa dei viola passa anche dalla sua costanza.