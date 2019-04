Fiorentina, il Psg irrompe su Biraghi: pronta l’offerta

Biraghi potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, il Psg pronto a sferrare l’assalto

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina e della nazionale di Mancini, potrebbe diventare uno degli uomini-mercato del club viola nella prossima sessione estiva. Molti top club stanno bussando alla porta di Corvino per sondare il terreno sulle intenzioni del club gigliato per mettere le mani sul cartellino del terzino destro, uomo cardine nello scacchiere tattico di Pioli. Tra questi club c’è anche il Psg, pronto a fare un’offerta importante per accontentare le pretese della Fiorentina, come ha riportato anche il quotidiano Le Parisien infatti. Oltre a Biraghi, il club francese punta anche un altro ex viola, Piccini.

Cristiano Biraghi, classe 1992, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter. Nel 2016, la Beneamata lo ha ceduto al Pescara a titolo definitivo nell’ambito della trattativa che portò Caprari in maglia nerazzurra. Passò alla Fiorentina in prestito oneroso nel 2017 con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Ha esordito con la maglia della nazionale il 17 settembre 2018 giocando titolare nella partita contro la Polonia a Bologna.