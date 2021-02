Fiorentina, il retroscena di Commisso: «Confermai Iachini per un motivo…»

Rocco Commisso ha svelato i motivi che lo portarono a confermare Iachini sulla panchina della Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in una intervista a La Nazione ha parlato anche dei motivi che lo scorso anno lo portarono a confermare Giuseppe Iachini sulla panchina viola.

«La risposta merita una spiegazione. Quando arrivammo trovammo in rosa 70 calciatori. Presi con un criterio preciso: pescare fra molti giocatori per poi ritrovarsene 2 o 3 buoni. Una squadra che si salvò comunque all’ultima giornata arrivando al 16 posto. Il primo anno la portammo al 10° posto. Nessuna altra squadra aveva scalato in un anno 6 posizioni. Per questo confermai Iachini. Ritenevo giusto dargli un’altra opportunità».