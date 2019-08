Fiorentina, il toccante saluto social di Cristiano Biraghi

Cristiano Biraghi ha scelto Instagram per salutare la Fiorentina e i suoi tifosi. In una lunga lettera tutto il suo affetto per la Viola

Certi amori non si dimenticano, specie se sono stati i primi. Cristiano Biraghi saluta la Fiorentina con una lettera social piena d’amore.

«Non posso negare che per me Milano e l’Inter – come ho sempre detto sia nelle conferenze stampa che in privato – sono casa mia. Ma Firenze e la Fiorentina non sono state e mai saranno una tappa di passaggio. Sono stati due anni esaltanti e difficili, di spensieratezza e di grande dolore. Sono stati gli anni in cui mi sono realizzato pienamente come calciatore e come uomo.

Abbiamo vissuto uno dei momenti più difficili e toccanti della mia vita: la scomparsa di Davide.

Di Davide potrei parlare ore, senza mai ripetermi: fra i suoi insegnamenti quello di sorridere sempre, risolvere il problema e guardare sempre al futuro.

[…] Sono stato bene. Sono diventato grande. Ed è per questo che Firenze rimarrà sempre la mia seconda casa».