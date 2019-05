Fiorentina, infortunio Pezzella: l’argentino sarà sottoposto ad un’operazione chirurgica per ridurre una frattura allo zigomo

Non c’è pace per la Fiorentina in questo finale di stagione. Attraverso un report medico sul sito ufficiale, il club ha reso noto che German Pezzella ha riportato una frattura allo zigomo nel corso del match contro l’Empoli.

L’argentino sarà costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento.