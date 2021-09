Fiorentina Inter, sfida ad alta quota: tre duelli chiave del match

Nel match tra Fiorentina e Inter ci saranno almeno tre duelli chiave che potranno decidere la partita

Questa sera l’Inter è attesa dalla delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina. I viola, con ben 9 punti in campionato dopo 4 giornate, sono una delle squadre più in forma della Serie A.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il match del Franchi vedrà tre duelli molto affascinanti in mezzo al campo: quello tra Skriniar e Milenkovic in difesa, tra Calhanoglu e Bonaventura a centrocampo e tra Lautaro Martinez e Vlahovic in attacco.

