La Fiorentina sta lavorando attivamente sul mercato per cercare di portare quanti più rinforzi a Italiano prima del ritiro: piace Lo Celso

La Fiorentina è molto attiva sul mercato in entrata perché vuole regalare i primi rinforzi a Italiano in vista del ritiro per preparare la nuova stagione.

L’ultima suggestione della Viola è Giovanni Lo Celso del Tottenham reduce da un’ottima stagione con la maglia del Villareal. Lo riporta La Nazione.