Fiorentina, Commisso: «Chiesa non hai mai chiesto la cessione»

Rocco Commisso parla della situazione di Federico Chiesa: parole al miele per il talento della Fiorentina

Rocco Commisso chiarisce la situazione di Federico Chiesa. In un’intervista al Sole 24 Ore, il patron della Fiorentina parla così del suo numero 25.

COMMISSO – «Chiesa non mi ha mai chiesto di andar via e neanche il padre, se volesse andare servirebbe un’offerta adeguata al suo valore, altrimenti lavoriamo al rinnovo di contratto; lo stesso vale per tutti gli altri calciatori. Noi non mettiamo nessuno sul mercato, ma se i ragazzi ci chiedono di andar via valutiamo le offerte pronti a reinvestire. Non mi piace perdere e non mi piace fare brutte figure, chi viene allo stadio deve gioire con me».