Fiorentina, Italiano: «Con l’Udinese non sarà facile»

Fiorentina, le parole di Vincenzo Italiano in vista della sfida con l’Udinese: «Non sarà facile domani: abbiamo speso energie»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita della Fiorentina contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

«Non sono poche le gare che abbiamo disputato, abbiamo tenuto alta l’attenzione e giocato bene. Abbiamo giocato belle partite superando il playoff, o con la bella prestazione col Napoli. Tutto sta andando come da programma. Non sarà facile domani: abbiamo speso energie e ci sono ancora giocatori da recuperare. Affrontiamo una delle squadre che fa della fisicità il suo punto di forza e andremo in difficoltà, noi rispondiamo con atteggiamento battagliero. I bianconeri hanno dimostrato di avere qualità in tutti i reparti. Avranno entusiasmo perché sono reduci da una vittoria, conterà tanto l’aspetto mentale e quello fisico».