Fiorentina, Italiano: «Non è stata la nostra migliore partita, ma abbiamo rischiato poco»

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce: «Stiamo migliorando nell’intensità»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce.

RENDIMENTO E PARTITA – «Siamo in un buon momento, in fiducia e rischiamo a volte qualcosa che prima non facevamo. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite però abbiamo rischiato poco e in un filotto di gare ravvicinate ci sta di vincere in questo modo».

CAMBI DECISIVI – «Per evitare di avere una squadra stanca bisogna coinvolgere più uomini possibili. Cabral oggi meritava di giocare ma è arrivato stravolto dalla gara in Turchia. Cercheremo di gestire così le forze, aprile sarà un altro mese di fuoco con nove partite in pochi giorni. Da questo punto di vista siamo contenti».

ATTEGGIAMENTO – «Stiamo maturando da questo punto di vista, siamo cresciuti tanto e stiamo avendo ottimi risultati. Il Lecce è venuto forte per toglierci fonti di gioco ma dopo dieci minuti abbiamo avuto 3/4 situazioni importanti tra cui il gol e poi ci siamo bene. I cambi ci hanno dato manforte, penso che la giornata sia stata positiva».

LA PARTITA CHE SI ASPETTAVA – «Sapevamo di andare incontro a una partita complicata, non si possono prendere sempre le partite in pugno dal primo minuto. Loro hanno giocatori velocissimi, abbiamo preparato la gara con un solo allenamento, i ragazzi sono stati molto bravi. Ora ci fermiamo per rifiatare e poi si riprenderà con un altro tour de force».