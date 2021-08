Fiorentina, Italiano: «Vlahovic mostruoso. Torreira? Aumentano i problemi»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino: le sue dichiarazioni

INIZIO SPRINT – «Oggi abbiamo dimostrato che teniamo a questa maglia. Dopo Roma, i ragazzi hanno capito di poter giocare con ritmo e qualità. Abbiamo meritato la vittoria davanti al nostro pubblico, che è un fattore importante per tutte le squadre».

VLAHOVIC – «Dusan è forte in tutto. Si allena bene, va sempre a mille. Stiamo parlando di un ragazzo del 2000 che ha margini di crescita mostruosi. Può ambire a grandi palcoscenici, ha un gran piede, lavora spalle alle porte e segna di testa».

PULGAR E TORREIRA – «Erick aveva fatto bene anche a Roma, oggi si è sacrificato e aveva la marcatura di Linetty che non gli ha permesso di toccare molti palloni. Ora con Torreira c’è grande concorrenza e i problemi per me aumentano, ma è bello avere tanta scelta e qualità».

EUROPA – «Se queste sono le prestazioni, possiamo vincere tante partite. Non ci siamo posti obiettivi, ma di fare bene durante ogni gara. In passato si è parlato troppo e si è rimasti delusi, continuiamo così».

BERARDI – «Meglio parlare dei giocatori che ho a disposizione».