Fiorentina, Italiano vuole di più da Vlahovic: la richiesta dell’allenatore

Dusan Vlahovic è il gioiello della Fiorentina, ma Vincenzo Italiano vorrebbe qualcosa in più rispetto ai gol

La Fiorentina ha avuto la forza di trattenere anche per questa stagione Dusan Vlahovic, con Vincenzo Italiano che ne ha fatto subito il suo bomber intoccabile. Come riportato La Gazzetta dello Sport, però, l’allenatore viola chiederebbe qualcosa in più al suo gioiello.

All’ex Spezia non bastano solo i gol di Vlahovic e avrebbe chiesto all’attaccante anche più assist. Italiano vuole che il serbo sia più centrale nella manovra della Fiorentina, che apra gli spazi e che favorisca gli inserimenti dei compagni. Staremo a vedere se l’attaccante riuscirà ad assimilare la lezione dell’allenatore e fare anche un passo avanti nella sua crescita.