Fiorentina Juve: Higuain soffre l’intensità dei difensori viola

I 3 difensori della Fiorentina hanno fatto la differenza contro la Juve, con Higuain che ha sofferto molto. Uscite di grande livello

Contro la Fiorentina, la Juve ha faticato molto nel risalire il campo in modo pulito e nel superare la pressione viola. Oltre al grande lavoro dei centrocampisti di Montella su quelli della Juve, non va sottovalutato l’apporto dei 3 difensori.

Quando i bianconeri cercavano la verticalizzazioni per le punte che venivano incontro, i 3 dietro della Fiorentina effettuavano coraggiose uscite per cercare l’anticipo. Nella slide sopra, per fare un esempio, Pezzella segue Higuain ben oltre la metà campo bianconera. Da questa ripartenza nasce l’occasione per Chiesa. Insomma, gran partita del reparto difensivo.