Fiorentina Juve: Ribery e la sua libertà tattica

Come e dove ha giocato Ribery in Fiorentina Juve. Il francese ha avuto diversa libertà tattica in campo

La Fiorentina contro la Juve ha giocato con un inatteso 352 con Ribery e Chiesa in avanti. In realtà, c’è stata diversa fluidità sul rettangolo di gioco. Se Chiesa tendeva a restare più stretto e dentro al campo, Ribery svariava molto a sinistra. Spesso abbandonava la posizione tra le linee per defilarsi parecchio.

Per questo è stato fondamentale l’apporto di Castrovilli. Con Ribery spesso a sinistra, gli inserimenti della mezzala hanno consentito di riempire bene il centro dell’attacco.