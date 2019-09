Fiorentina Juve: un nuovo test per Danilo

Danilo dovrebbe giocare in Fiorentina-Juve. Sarà un ottimo modo per valutare a che punto è il brasiliano

Danilo ha esordito con gol in Juve-Napoli, disputando una prova nel complesso positiva. Tuttavia, ha commesso un grave errore in occasione del secondo gol dei partenopei: dopo essersi staccato non ha ricomposto la linea della Juve, che si trovava quindi con solo 3 difensori.

Vedere Danilo anche a Firenze servirà per capire a che punto è (lui e i suoi compagni) nell’assimilare la difesa a zona di Sarri. Inoltre, si troverà di fronte uno tra Chiesa e Ribery, quindi sarà un test significativo.