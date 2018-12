Fiorentina-Juventus, Dybala: «Sono tosti ma noi sappiamo cosa facciamo»

Fiorentina-Juventus, le parole di Dybala sul match contro i viola: «Sono tosti, ma noi sappiamo cosa fare»

Nel pre-partita di Fiorentina-JuventusPaulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le parole della Joya bianconera sul match contro i viola: «Stiamo facendo molto bene dall’inizio del campionato. Oggi sarà una partita molto tosta, in un ambiente caldissimo, ma noi sappiamo ciò che facciamo, dobbiamo trovare lo spazio per colpire la Fiorentina. Cercheremo di portare a casa i tre punti. Sappiamo che è una squadra molto dura e contestata dai tifosi. Questa è una partita lunga, sappiamo contro chi giocheremo oggi e ci siamo pronti per farlo».

Dybala parla poi del ruolo di “tuttocampista” nel quale si sta trovando a giocare ultimamente e commenta: «La squadra sta facendo un ottimo lavoro, quindi sono contento che si vinca e che siano tutti a segnare. Mi piace fare gol, ma ora come ha già detto Allegri sto giocando in un altro ruolo, indietreggio per portare la palla agli attaccanti e far andare loro in porta»