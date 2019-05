Vitor Hugo non è più leader della retroguardia della Fiorentina: ora può anche partire. Cosa non ha funzionato nella stagione del brasiliano?

A Firenze, nell’ultima stagione si sono spenti un po’ tutti: un finale disastroso dove la Fiorentina ha anche rischiato la retrocessione. Tra i volti protagonisti di questa debacle, c’è Vitor Hugo. Il centrale difensivo, classe 1991, non ha più dato le stesse garanzie: tanti gol subiti ed un calo evidente.

Vitor Hugo ha mostrato segni di cedimento mentale, con errori banali che hanno costretto Montella a farlo accomodare in panchina per ben quattro volte consecutive. Ora il difensore brasiliano non è più sicuro della permanenza a Firenze: il Brasile chiama.