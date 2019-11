Fiorentina Lecce: un’occasione per Montella

Il match contro il Lecce è un’occasione per la Fiorentina di Montella. Si deve tornare alla vittoria dopo le ultime sconfitte

La Fiorentina si trova in un momento non semplice, con la situazione Chiesa che ha ulteriormente peggiorato l’umore. Dal punto di vista tattico, nelle precedenti gare i viola hanno sofferto contro avversari compatti difensivamente e intensi in fase di non possesso. Squadre che hanno evidenziato le difficoltà della Fiorentina negli attacchi posizionali.

Il Lecce è però un tipo di avversario diverso, che si apre più facilmente. Anzi, i 3 attaccanti ripiegano poco per poter essere serviti in avanti quando si recupera palla. La Fiorentina troverà più spazi, quindi Montella si aspetta una produzione offensiva più elevata.