Fiorentina, l’ex Pecci: «Vlahovic va trattenuto a tutti i costi»

L’ex Fiorentina Eraldo Pecci punta tutto su Vlahovic e parla dell’allenatore giusto per la Fiorentina del futuro

L’ex giocatore della Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio e ha spiegato quali sarebbero secondo lui le soluzioni migliori da prendere per migliorare nelle prossime stagioni.

ALLENATORE – «Non ho mai visto Iachini segnare un gol: quando alleni gli adulti sono loro a dover fare bene, l’allenatore conta meno. Non è come allenare i pulcini, che puoi sempre plasmare. Gattuso e Juric sanno gestire molto bene i giocatori a disposizione, ma rimango dell’idea che prima si debba ragionare sui calciatori».

VLAHOVIC – «Il suo contratto va rinnovato subito, è proiettato verso una grande carriera. La Fiorentina dovrebbe fare come l’Atalanta che non vende tutti i suoi talenti appena fanno una stagione buona a meno che non abbia subito un ricambio all’altezza pronto».