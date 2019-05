Fiorentina, mal di gol: una rete in sei partite… e segnata da un difensore!

Fiorentina, prosegue il mal di gol della squadra di Montella: una sola rete nelle ultime sei gare, e per giunta segnata da un difensore

Prosegue il momento nero della Viola. La cui emorragia di risultati in campionato proprio non accenna ad arrestarsi, come conferma la sconfitta casalinga contro il Milan. L’ennesimo passo falso di questa Fiorentina, che dall’avvicendamento tra Pioli e Montella non ha tratto particolari benefici.

Men che meno, poi, il reparto offensivo. Intrigante come pochi: da Chiesa a Muriel, passando per Simeone. Eppure incredibilmente sterile. Lo conferma la statistica che racconta di una sola rete nelle ultime sei giornate di campionato. Un gol, per giunta, messo a segno da un difensore: la firma è stata quella di Milenkovic nella trasferta contro la Juve.