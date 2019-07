La Fiorentina presenta un’offerta per Gary Medel al Besiktas. Le due parti starebbero trattando il ritorno in Italia del cileno

La Fiorentina va in pressing sul cileno Gary Medel. In Turchia ne sono certi, i Viola avrebbero presentato al Besiktas un’offerta di 5 milioni di euro per riportare in Italia il centrocampista ex Inter.

Ci sarebbe stato quindi un primo contatto tra la dirigenza della Fiorentina e il Besiktas per discutere della trattativa.