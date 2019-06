Fiorentina, il tesoretto Veretout per ricostruire il centrocampo: i dettagli

La Fiorentina prepara la cessione di Veretout: il gruzzoletto potrebbe servire per ricostruire il centrocampo di Montella

Il centrocampo di Montella è in ricostruzione. Ed è presumibile che la nuova mediana della Fiorentina venga costruita in virtù del tesoretto-Veretout. L’aeroplanino ha bisogno di un nuovo metronomo del gioco. Dalla rosa attuale, dalla passata stagione, rimarranno solo Benassi e Dabo.

Secondo la ricostruzione de Il Corriere dello Sport, i Viola di Commisso sono a lavoro per accontentare Montella. I profili che piacciono sono Bennacer dell’Empoli, per il quale si aspetterà la fine della Coppa d’Africa e Mandragora, ma su cui l’Udinese fa resistenza. Infine, il sogno è Sandro Tonali ma che Cellino non sembra intenzionato a cedere.