Fiorentina-Milan highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Milan highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, la squadra di Vincenzo Montella sfida i rossoneri guidati da Gennaro Gattuso. Viola con 40 punti in classifica, reduci dalla sconfitta di Empoli e non ancora salvi; Milan (59) quinto e proveniente dalla vittoria interna sul Bologna. Nella partita d’andata, vittoria gigliata a San Siro con una rete di Chiesa. Adesso la sfida si ripropone in terra toscana: viola per trovare il punto per la salvezza aritmetica, rossoneri per alimentare l’obiettivo quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

FIORENTINA-MILAN 0-1 – La sblocca Calhanoglu! Azione sulla destra di Suso che rientra, crossa col mancino e trova a centro area la spizzata del turco