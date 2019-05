Fiorentina-Milan 0-1 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Fiorentina-Milan, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina-Milan 0-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 36′ Calhanoglu

FIORENTINA (4-3-3) – Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic. All.: Vincenzo Montella.

MILAN (4-3-3) – G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone, Biglia. All.: Gennaro Gattuso.

AMMONITI:

ARBITRO: Mariani (Aprilia)

Fiorentina-Milan 0-1: diretta live, moviola e sintesi

FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE

pt 37′ – CALHANOGLU! COLPO DI TESTA VINCENTE DEL TURCO! Suso crossa in area da destra: sul suo traversone non arriva Fernandes, mentre lo fa Calhanoglu. Colpo di testa impeccabile del turco, che incrocia e manda il pallone nell’angolo

pt 21′ – Schema dalla bandierina, con Calhanoglu che mette in mezzo un pallone respinto così così da Lafont. Prosegue l’azione dei rossoneri: cross basso da destra verso Suso, che calcia forte ma centrale, trovando un Lafont reattivo nella parata

Tutto pronto, si parte!

Fiorentina-Milan: formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3) – Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Fernandes, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Fiorentina-Milan Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.