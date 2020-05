Nikola Milenkovic ha risposto alle domande dei tifosi durante una diretta Instagram: le parole del difensore della Fiorentina

Il difensore Nikola Milenkovic ha partecipato a una diretta Instagram sui canali social della Fiorentina.

ALLENAMENTI – «Siamo tornati ad allenarci e mi sento benissimo. Stiamo lavorando molto per farci trovare pronti quando torneremo in campo. Stare due mesi a casa non è facile. È stato emozionante tornare in campo. Adesso quello che conta è rimetterci in forma».

SERIE A – «Sarà dura, ma mi sono allenato tantissimo nelle ultime settimane per essere pronto a tornare a giocare. Non credo che sarà un problema per la squadra».

STADIO – «Ho tantissima voglia di tornare al Franchi perché vorrebbe dire tornare a giocare. Non sarà facile perché non ci saranno i nostri tifosi ma abbiamo grande voglia di tornare a giocare».

RIBERY – «Ha un atteggiamento vincente, incredibile che trasmette a tutti noi. Lo ha portato in squadra, è davvero un uomo che rispetta tutti allo stesso modo, non dipende se è un fisioterapista, un calciatore o un cuoco. Anche con noi giovani, la cosa che mi ha fatto molto piacere, è che rimane sempre ultimo nello spogliatoio a parlare con noi per dare consigli e questo lo rende felice così come quando è in campo, quando prende la palla, la squadra sente sicurezza e si vede quando c’è o quando non c’è. Di questa mentalità tutti hanno bisogno. Una persona carismatica, sa scherzare, un professionista che lavora tanto su se stesso ed ha tantissima fame per vincere la partita e fare bene alla Fiorentina. E’ bellissimo per un campione come lui».