La Fiorentina deve riuscire a centrare la salvezza in Serie A: si valuta il ritiro anticipato in vista della sfida col Genoa

La Fiorentina non è certa della salvezza di Serie A e si gioca tutto contro il Genoa all’ultima giornata di campionato.

In attesa della risposta sul ricorso per la squalifica a Montella, la società sta valutando un ritiro anticipato da venerdì, secondo quanto riporta Ansa.it. I tifosi sono preoccupati e sanno che la Fiorentina non può più sbagliare.