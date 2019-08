Fiorentina, Montella: «Abbiamo fatto bene anche contro le grandi»

Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, dopo la vittoria 4-1 contro il Galatasaray

Soddisfatto per il risultato ma soprattutto per la crescita della squadra nelle ultime settimane. Montella è pronto a scommettere sulla sua Fiorentina. «La squadra ha fatto buone cose in questo precampionato, anche contro le grandi squadre. Badelj e Pulgar sono simili, si possono adattare. Chiesa e Pezzella? Ne possono giocare solo 11 dall’inizio. Pezzella è squalificato per la prossima davanti volevo vedere i due ragazzini, soprattutto Sottil che si sta impegnando molto.

Deve crescere, senza avere fretta. Starà con noi e capirà tanto allenandosi con i grandi. L’ambiente? Mi auguro che i tifosi si divertano. Noi sentiamo la loro vicinanza, la fiducia e tanto credito che hanno dato a me e alla nuova proprietà».