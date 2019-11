Fiorentina, Montella: «Chiesa non stava bene. Verona campo difficile per tutti»

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta della Fiorentina contro l’Hellas Verona

Vincenzo Montella è rammaricato per quanto visto sul campo dell’Hellas Verona. La Fiorentina subisce la seconda sconfitta consecutiva e apre la prima crisi dell’era Commisso. Le parole del tecnico viola.

CHIESA – «Non stava bene, stamattina non si sentiva in grado di giocare. Come tutti i giocatori gioca se sta bene mentalmente oltre che fisicamente».

FIORENTINA – «A livello tecnico non siamo andati bene. Sotto il punto di vista dell’impegno c’è stato, il Verona a tratti ci è stato superiore, ha messo tutti in difficoltà. Mi aspettavo qualcosa in più a livello tecnico»

FISCHI – «Ci stanno, se la squadra non ha fatto benissimo. Per un mese e mezzo abbiamo incassato gli applausi, ora i fischi»

DIFESA – «Preoccupato? Il giusto. So che per una squadra ci sono momenti difficili, questo lo è. Due settimane fa abbiamo perso in modo inspiegabile per l’atteggiamento. Bisogna lavorare perché ci sono modi per reagire. Dobbiamo tornare a conquistare i tifosi perché dopo queste due sconfitte saranno più preoccupati e più distanti»