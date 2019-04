Dopo le dimissioni di Pioli, torna Montella sulla panchina della Fiorentina. Ecco le parole del nuovo tecnico viola, che non vede l’ora di iniziare

Dopo le inaspettate dimissioni di Stefano Pioli, la Fiorentina ha richiamato Vincenzo Montella per guidare la squadra. Ecco le parole del nuovo tecnico viola:«Voglio ringraziare da subito la famiglia Della Valle e Cognigni, che mi hanno dato questa nuova grande possibilità. Lavoreremo per ristabilire grande entusiasmo, come prima. Mi ha convinto la famiglia Della Valle e il direttore, quattro anni fa era finito un ciclo ed era arrivato il momento di salutarci. Ci siamo lasciati in un momento burrascoso ma abbiamo chiarito. Vogliamo lavorare per riportare l’entusiasmo che c’era prima, dobbiamo farlo tutti insieme. Il campo ci dirà dove possiamo arrivare».

Montella ha piena fiducia nelle qualità dei giocatori della Fiorentina, come ammette lo stesso allenatore:«Con i ragazzi ci siamo incontrati, ma inizieremo domani. Voglio ragazzi determinati e che guardano avanti, con forza e determinazione. Questi calciatori li conosco, ho visto tante partite, ora mi interessa l’energia e la voglia di fare bene, pensando alle cose positive. Con il giusto lavoro, possiamo far diventare questa annata complicata, storica per la Fiorentina. Vogliamo fare il massimo, tornare a divertirci con una squadra che è giovane e può fare molto bene. Ho scelto questa proposta perchè sono convinto, ho grande passione per questo mestiere e per questa squadra. Una parte l’ha fatta anche la città, di cui sono innamorato».

Montella aggiunge che non ci ha pensato due volte quando si è presentata la possibilità di tornare alla Fiorentina:«Appena è arrivata la Fiorentina non ho avuto dubbi, ho parlato con il direttore di calcio, e non ho nemmeno parlato di contratto. Mi piace il campo ed il calcio. Ora sono un tecnico più maturo, con più esperienza. Appena è arrivata la Fiorentina non ho avuto dubbi, ho parlato con il direttore di calcio, e non ho nemmeno parlato di contratto. Mi piace il campo ed il calcio».

Ultima battuta su un eventuale intervento sull’organico e sugli aspetti tattici:«Saranno le caratteristiche dei giocatori che mi aiuteranno, anche se alcuni forse dovranno essere plasmati ad un diverso modo di calcio. Non abbiamo molto tempo per pagare dazio da stravolgimenti adesso».