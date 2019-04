Fiorentina, Montella l’uomo giusto per rilanciare il progetto dei Della Valle?

Enzo Bucchioni, in un editoriale, ha paventato l’affascinante ipotesi di un ritorno di Montella sulla panchina gigliata

Si sa che i Della Valle amano i ritorni di fiamma come già avvenuto in passato con l’attuale direttore sportivo, Pantaleo Corvino, tornato a Firenze a distanza di diversi anni. Così acquista sempre più consistenza la stuzzicante ipotesi di un ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Un ritorno caldeggiato e ipotizzato in un editoriale da Enzo Bucchioni che su Tuttomercatoweb ha adombrato l’ipotesi di un ritorno dell’aeroplanino in riva all’Arno, dando questa chiave di lettura alla presenza di Montella all’Olimpico nel match di mercoledì scorso.

Ormai è di dominio pubblico il fatto che Diego Della Valle ha ritrovato il feeling con l’ex allenatore in occasione di un incontro in barca avvenuto diverse settimane fa. L’aeroplanino e la società gigliata divorziarono in malo modo tra le polemiche e le reciproche accuse, ma da allora di acqua ne è passata sotto i ponti e quell’addio sta già acquisendo, di giorno in giorno, i contorni di un semplice e affascinante arrivederci. Per Montella, un ritorno sulla panchina gigliata potrebbe essere anche la ghiotta opportunità per tornare a fare calcio in un ambiente che in passato gli fu congeniale per esprimere il proprio gioco offensivo e spettacolare.

«Certo che se davvero Diego Della Valle sta valutando una cosa del genere – chiosa Bucchioni nel suo editoriale – vorrebbe dire che ha voglia di rilanciare per un progetto diverso e migliore di quello in essere che ha portato la Fiorentina lontana dalle zone della classifica che contano».