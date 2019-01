Fiorentina, Muriel ha convinto tutti: si lavora per il riscatto

Luis Muriel ha già lasciato il segno alla Fiorentina. Corvino lavora per anticipare il riscatto dell’attaccante dal Siviglia

L’impatto di Luis Muriel in Serie A è stato a dir poco sorprendente. È bastata la sola doppietta alla Sampdoria per convincere la Fiorentina della validità dell’acquisto. I viola, infatti, stanno già pensando di anticipare il riscatto dell’attaccante. Il colombiano è arrivato a Firenze dal Siviglia in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro da esercitare a Giugno. Pantaleo Corvino proverà già nei prossimi giorno a convincere il club spagnolo ad anticipare il pagamento del riscatto di Muriel, in modo da togliere ogni dubbio a riguardo al futuro del giocatore.