Fiorentina Napoli: Allan e Zielinski soffrono i break dei viola

Il Napoli ha patito gli attacchi diretti della Fiorentina, con Zielinski ed Allan in affanno. I centrocampisti erano isolati in mezzo

Nel primo tempo il 442 del Napoli ha sofferto l’intensità della Fiorentina, sia nel pressing che nelle ripartenze viola. Quando i partenopei perdevano palla, soprattutto in avanti, gli avversari trovavano parecchi spazi in mezzo, con la mediana Zielinski-Allan spesso in inferiorità numerica.

Un esempio nella slide sopra: nel break dei viola, ci sono solo loro due in mezzo. Zielinski è tra l’altro troppo avanzato, con Allan quindi solo a centrocampo. I viola trovano quindi l’uomo tra le linee. Il Napoli vuole mantenere un baricentro alto, ma soffre tanto quando gli avversari recuperano palla.