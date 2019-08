Fiorentina Napoli: come Montella sta utilizzando Pulgar

Erick Pulgar ha giocato una grande partita in Fiorentina-Napoli. Montella lo sta utilizzando in modo diverso rispetto a Bologna

Se la Fiorentina ha giocato una grande partita contro il Napoli molti meriti sono di Erick Pulgar. Se in passato il cileno ha giocato soprattutto davanti alla difesa, Montella lo sta utilizzando più che altro come vertice alto del centrocampo, sfruttando le sue grandi doti quantitative in fase offensiva.

Oltre al grande apporto nella prima pressione viola, Pulgar riempiva l’area nei cross, accompagnava l’azione offensiva e si faceva costantemente trovare tra le linee (6 passaggi chiave per lui). Un esempio nella slide sopra, in cui è quasi sottopunta vicino a Vlahovic.