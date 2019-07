Fiorentina, Ozil sul match coi viola: «Sarà una gara difficile. Le italiane…»

Con la vittoria in rimonta sul Chivas, la Fiorentina si è accaparrata i primi tre punti della ICC. Non da meno è stato l’Arsenal, che ha sconfitto il Bayern Monaco. In vista del match di domani tra viola e Gunners ha parlato Mesut Ozil in conference call:

«Hai avuto modo di vedere la Fiorentina giocare? La farò breve: sinceramente no. Però conosco bene le squadre italiane, giocano sempre in maniera molto compatta e chiusa, quindi mi aspetto una gara difficile. Ma non so molto del nostro avversario».