Fiorentina, Pezzella confessa: «Ho vissuto momenti difficili in Italia»

Dal ritiro della nazionale argentina il difensore è tornato sul finale di stagione da incubo della Fiorentina. Ecco le sue parole

Dal ritiro della nazionale argentina German Pezzella non si dà pace per una stagione da incubo della sua Fiorentina. «Ho vissuto momenti difficili in Italia, la convocazione è stata una grande gioia, non vedevo l’ora di essere qui per la Coppa America.

Ad oggi l’Argentina non è una candidata alla vittoria – ha proseguito il capitano viola -. Stiamo attraversando un processo di ricostruzione, andremo in Brasile per dare il massimo, e quando dai il massimo i risultati arrivano. Siamo fiduciosi».