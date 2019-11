Fiorentina, Pezzella out: oggi l’operazione per il giocatore viola

Fiorentina, oggi Pezzella si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la frattura riportata nella gara contro il Verona

Il difensore della Fiorentina German Pezzella sarà nuovamente operato proprio nello stesso punto del viso in cui a maggio Traorè gli provocò la prima frattura. Questa volta il colpo è arrivato da Di Carmine ma il risultato finale è lo stesso: oggi il giocatore entrerà in sala operatoria e solo dopo si potrà provare a capire per quanto tempo dovrà restare fuori.

Con molta probabilità salterà le gare contro Lecce, Cittadella in Coppa Italia, e anche il Torino. La speranza è di riaverlo per le ultime due gare del 2019, entrambe al Franchi contro Inter e Roma.