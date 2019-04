Ecco le parole di Pioli al termine della partita contro il Torino. Il tecnico viola sventola bandiera bianca, rinunciando al sogno Europa

Stefano Pioli non è certo soddisfatto del pareggio maturato contro il Torino. Il tecnico della Fiorentina può dire addio al sogno Europa League, sfumato proprio a causa delle troppe partite finite in parità. Ecco il commento sulla classifica dei toscani:«Cosa ci manca? Abbiamo fatto troppi pareggi per sperare in una classifica migliore. Anche la partita di oggi è da mettere in questo contesto, abbiamo lottato contro una squadra fisica e abbiamo avuto molte più occasioni ma purtroppo ci manca l’essere concreti e cinici. Ho avuto le risposte che volevo dopo Cagliari, però non siamo riusciti a vincere una partita che volevamo e potevamo vincere».

Pioli esprime le proprie perplessità circa l’episodio che ha deciso la partita contro i granata:«Episodio dubbio nel primo tempo prima del gol di Baselli? L’ho detto al signor Pasqua, è una bella persona come atteggiamento in campo, ho un buon rapporto con lui. Gliel’ho detto che secondo me Djidji aveva toccato il pallone con la mano, ma lui ha risposto che era attaccata al corpo. La partita? Abbiamo tirato molto più in porta di loro, purtroppo non siamo riusciti a raddoppiare quando abbiamo avuto le occasioni. Loro sono una squadra fisica ma abbiamo vinto molti duelli».

Luis Muriel avrebbe potuto decidere le sorti del match con la sua rapidità, ma è tornato dagli impegni con la Colombia un po’ sottotono. Ecco le parole dell’allenatore sul suo attaccante:«A fine primo tempo mi ha detto che a non aveva le gambe per stare in campo, la trasferta che ha fatto in Oriente non gli ha sicuramente giovato. Io a Muriel dico di stare più avanti, ma lui è un grande giocatore ed è prezioso quando scende a prendersi la palla. Sicuramente non era brillante, io speravo rimanesse durante la sosta, perché da quando è arrivato ha spinto tanto e secondo me aveva bisogno di un lavoro specifico per recuperare».

L’Europa League difficilmente sarà raggiungibile grazie ad un buon piazzamento in campionato. Più facile che la Fiorentina riesca a vincere la Coppa Italia, anche se servirà un’impresa contro l’Atalanta. Ecco l’analisi di Pioli:«Ma l’obiettivo del 25 aprile c’è, non capita tante volte di arrivare in semifinale di Coppa Italia. Nove partite sono ancora tante, non possiamo smettere di crederci e di dare il massimo. Dobbiamo provarci già dalla prossima partita contro una squadra forte e arrabbiata. Finire decimi non ci piace, dobbiamo trovare entusiasmo perché i giovani vivono di entusiasmo».